НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ. При взрыве газа в г. Химки пострадали 7 человек, 2 погибли. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

По последним данным, всего 7 пострадавших, 2 погибших, среди них 1 ребенок, 1 ребенок уже спасен. Утром 19 марта 2021 г. на 8 этаже 9-этажного жилого дома в г. Химки произошел, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. В МЧС сообщили, что при обрушении погиб 1 человек, из-под завалов спасли 12-летнего подростка. Позже представитель экстренных служб сообщил, что из-под завалов также извлекли 3-летнего ребенка, он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с гибелью 2х человек в результате взрыва газа в квартире. В результате взрыва бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома, после чего загорелись 5 квартир. Она отметила, что под завалами возможно еще находятся люди - все жильцы одной квартиры. Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 238 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов. После взрыва в доме подача газа была перекрыта в 36 квартир.

Источник : Neftegaz.RU, 19 марта