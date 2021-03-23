ТМК КУПИЛА ЧТПЗ И НАРАЩИВАЕТ новое высокотехнологичное производство труб и СТД для Росатома (АЭС)

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на предприятии ТМК-ИНОКС не имеющий аналогов в России стан холодной прокатки труб. Благодаря новому оборудованию предприятие нарастит объем производства высокотехнологичной продукции, использующейся при строительстве атомных электростанций. ТМК-ИНОКС расположен на территории входящего в ТМК Синарского трубного завода (СинТЗ) и специализируется на производстве высокоточных труб из нержавеющей стали и сплавов с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами. Установленный на предприятии новый высокоскоростной прокатный стан мощностью 260 тонн в год предназначен для производства длинномерных прецизионных труб из нержавеющих марок стали в автоматическом режиме. «ТМК укрепляет свои позиции в качестве поставщика трубных решений для атомной энергетики и расширяет взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом». Мы уже поставили нашим стратегическим партнерам опытную партию инновационных высокопрочных труб для опытного реактора на быстрых нейтронах и продолжаем осваивать новые виды высокотехнологичной продукции. Ключевую роль на этом направлении играет наше предприятие ТМК-ИНОКС, выпускающее трубы из специальных сталей. Внедрение нового стана позволит вдвое увеличить объемы производства труб для парогенераторов атомных электростанций», — сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков.

Пресс-релиз ТМК, 22 марта