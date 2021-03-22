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ТМК посетила арматурный завод ЭЕРГОПОТОК в Сарове Нижегородской обл. Ранее ТМК купила ЭТЕРНО, РАЗ (Ракитное), СОТ, МСА (Чехия), Гусь-Хрустальное ремонтно-техническое предприятие и др. арматурные активы

22 марта, 2021 18

17 марта 2021г. Центральную заводскую лабораторию АО «ЗЭО Энергопоток» посетила делегация ПАО «Трубная Металлургическая Компания», которая является крупнейшим производителем стальных труб в России.

Вовремя визиты была поведена оценка мощностей и возможностей ЦЗЛ по оказанию услуг по неразрушающему и разрушающему контролю в соответствии с требованиями Международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ILAC). По итогам визита стороны подписали договор о сотрудничестве.

Сайт ЗЭО Энергопоток, 19 марта


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