Война с API? Работа нового Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) должна способствовать снижению зависимости нефтегазовой отрасли от зарубежных стандартов.

Системы сертификации уже давно стали инструментом конкурентной борьбы в мире за рынки поставки материалов и оборудования. Доминирование технологий США и ЕС в переработке и нефтегазовой промышленности автоматически приводит к доминированию международных систем стандартизации. В большинстве случаев – это система стандартизации и сертификации Американского института нефти (API). Что мы предприняли для противодействия такому технологическому диктату? В феврале 2020 года "Газпром", "Газпром нефть", "СИБУР" и "Татнефть" создали отраслевую организацию – Институт нефтегазовых технологических инициатив. Его цель – наладить диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах. К ИНТИ уже присоединилось несколько десятков участников: это не только нефтегазовые и нефтехимические компании, но и производители оборудования и, что важно, международные лицензиары, которые готовы руководствоваться отраслевыми стандартами ИНТИ при разработке базовых проектов новых установок. Есть уже ряд утвержденных стандартов ИНТИ, в том числе, например, стандарт по центробежным насосам для нефтепереработки. Важно, что интерес к этому проекту проявляют национальные нефтегазовые компании стран ОПЕК и СНГ. К ИНТИ, например, совсем недавно присоединились в качестве наблюдателя ADNOC – государственная нефтекомпания ОАЭ, а также компании "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз". Идут переговоры с Saudi Aramco и другими зарубежными компаниями. Мы считаем, что у ИНТИ хорошие шансы на широкое международное признание его стандартов. Это в том числе даст дополнительную возможность отечественным производителям оборудования и материалов осуществлять поставки на рынки стран ОПЕК и СНГ".

https://www.tek-all.ru, 19 марта