Приглашаем сотрудников торговых и монтажных организаций Челябинской области посетить обучающие семинары VALTEC в Челябинске (23 марта) и Миассе (24 марта).

План семинаров:

§ Системы водяного теплого пола (ВТП):

– Новинки автоматики для систем ВТП (проводные и беспроводные решения).

– Обзор и сравнение коллекторных блоков VALTEC.

– Практические советы по автоматизации систем.

– Разбор типичных ошибок монтажа.

§ Системы аксиальных фитингов VALTEC.

§ Новинки VALTEC 2021 года.

§ Практические занятия по монтажу различных типов трубопроводов.

Место и время проведения: Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, гостиница "ПаркСити", конференц-зал "Саммит", 10.00–14.00, с перерывом на ланч. Миасс, ул. Мало-Ильменская, 23, ресторанно-гостиничный комплекс "Феликс", 10.00–14.0, с перерывом на ланч.

Слушателям будут выданы техническая литература и свидетельства о прохождении обучения, состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

Контактные лица: Смирнова Анастасия, Плюхина Яна.

Тел.: +7 (343) 278-24-90, +7 (922) 182-14-38.

E-mail: SmirnovaAI@v-tg.com, PlyukhinaYV@v-tg.com

Сайт VALTEC, 16 марта