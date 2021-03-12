Приглашаем принять участие в вебинаре, посвященном регуляторам Swagelok серии KEV с электронагревом.

Если на Вашем производстве Вы сталкиваетесь с проявлением эффекта Джоуля-Томсона, приводящем к полному или частичному обморожению регулятора и выходу его из строя или Вам необходимо мгновенно преобразовать пробу из полностью жидкого в полностью парообразное состояние, не меняя ее состав, то этот регулятор для создан специально для Вас. Регистрируйтесь на наш вебинар, чтобы больше узнать об особенностях работы регуляторов KEV.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

· Принцип работы регулятора

· Системы и среды, где применяются регуляторы с электронагревом

· Преимущества обновлённой версии регулятора с электронагревом

· Особенности подбора регуляторов KEV.

Вебинар будет особенно полезен:

· Метрологам

· Инженерам и монтажникам КИПиА

· Технологам, Заведующим лабораторий и лаборантам, Проектировщикам и конструкторам.Ведущий вебинара: Артём Казарин, Продакт-менеджер Swagelok Россия.

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