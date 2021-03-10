ПАО «Аскольд»уведомляет, что 19 марта 2021 г. в 14 часов 00 мин. состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Аскольд", которое будет проводиться в форме Собрания (совместного присутствия).

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: Приморский край, г. Арсеньев ул. Заводская 5, комната для совещаний ПАО «Аскольд». Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с 13 часов. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров по всем вопросам дня обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ПАО «Аскольд». Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен на 22 февраля 2021 г. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Фонда инвестиционного развития Общества.

2. О распределении части нераспределённой прибыли прошлых лет.

Вы можете принять участие в досрочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой либо доставив лично по адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5. Акционеры ПАО «Аскольд» могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по адресу: г. Арсеньев ул. Заводская 5, юридическая служба, ежедневно с 25 февраля 2021 г. с 14 до 17 часов, телефон для справок 8 (42361) 48564.

Также акционерам, у которых изменились анкетные данные (место регистрации, фамилия, банковские и иные реквизиты), необходимо внести изменения в лицевые счета у реестродержателя АО «НРК – Р.О.С.Т. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 82, телефон 8 (4232) 22 68 01.

САйт ПАО АСКОЛЬД, 9 марта