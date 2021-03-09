ВЕБИНАРЫ. Продолжение серии совместных вебинаров ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и НПФ «РАСКО» с 18 марта по апрель по газовому оборудованию

Вебинар № 1. 18.03.2021 Темы докладов:
· «Системы промышленного газового оборудования. Преимущества, комплексные проектные решения, экономическая эффективность»
Докладчик: Золотаревский Сергей Алексеевич, к.т.н., Директор по развитию ООО «НПФ «РАСКО»
· «Шкафные и блочные пункты учета газа производства «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»»
Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, Директор по маркетингу промышленного газового оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Вебинар № 2. Конец марта – начало апреля 2021 (дата уточняется) Темы докладов:
· «Оборудование для систем промышленного газового отопления. Критерии выбора, особенности эксплуатации»
Докладчик: Тимошенко Игорь Николаевич, специалист по системам промышленного отопления ООО «НПФ «РАСКО»
· «Новые модули телеметрии МТЭК и обновленное программное обеспечение СОДЭК»
Докладчик: Романов Роман Анатольевич, инженер технической поддержки ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Вебинар № 3. Апрель 2021 (дата уточняется) Темы докладов:
· «Газовое регулирующее оборудование производства СП «ТермоБрест». Состав, области применения, особенности эксплуатации и технического обслуживания».
Докладчик: Лазорик Андрей Степанович, начальник отдела газового и теплотехнического оборудования ООО «НПФ «РАСКО»
· «Турбинные счетчик газа TRZ и SM-RI»
Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, Директор по маркетингу промышленного газового оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Сайт НПФ РАСКО, 5 марта