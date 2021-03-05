ГРУППА КОНАР: Завод «Современные кузнечные технологии» признан Российским морским регистром судоходства как изготовитель поковок для судового машиностроения.

Получение свидетельства прокомментировал начальник службы качества ООО «СКТ» Илья Гурин:

– В соответствии с документом «СКТ» имеет право производить поковки для судового машиностроения массой до 25 тонн. РМРС является надежным партнером для предприятий и организаций отрасли, и признание нашего завода в качестве производителя крайне важно для дальнейшей работы. Напомним, что Российский морской регистр судоходства – ведущее классификационное общество с мировым именем. РМРС признан морскими администрациями 68 государств. Обширный опыт технического наблюдения, участие в масштабных проектах и научно-исследовательская база, связанная, в том числе, с судами ледового плавания, высокотехнологичными ледоколами, ледостойкой техникой для освоения морских нефтегазовых месторождений, дают право РМРС производить сертификацию промышленной продукции и производств. Свидетельство РМРС является важной контрольной точкой, позволяющей «СКТ» выпускать продукцию по различным отраслевым стандартам с подтверждением качества по самым высоким требованиям. Следующим этапом станет получение лицензии на право изготавливать оборудование для ядерных установок и пунктов хранения.

Сайт КОНАР, 4 марта