30% - КОНТРАФАКТ!!! Перечень материалов, подлежащих обязательной сертификации, в этом году планируется расширить (пресс-служба Минпромторга).

Подделывают и другие виды строительной продукции. Например, по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), в сегменте полимерных труб доля подделок около 30%, а по некоторым видам и выше. «По оценкам отраслевых ассоциаций, наметилась тенденция к некоторому сокращению применения некачественных стройматериалов, - отмечает председатель комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. - Во многом это связано с деятельностью самих ассоциаций, которые работают с потребителями, рассказывают об опасности применения такой продукции, обучают входному контролю, проводят лабораторные испытания продукции». Важный фактор - обязательное подтверждение соответствия продукции, отмечает эксперт: если эта мера введена, предотвращать применение некачественной продукции гораздо проще. Источник: https://www.c-o-k.ru, 3 МАРТА

