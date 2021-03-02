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24 февраля 2021 г. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС отгрузило уплотнения из ТРГ (терморасширенного графита), всего 918 штук для Кольской АЭС.

02 марта, 2021 15

Прокладки будут использованы для замены при проведении планово-предупредительного ремонта на энергоблоках 1 – 4. Прокладки из расширенного графита различных типоразмеров разработаны и изготавливаются в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР, действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Прокладки из расширенного графита могут применяться в тепловой энергетике, нефтехимической промышленности, автомобилестроении.

АО АТОМЭНЕРГОМАШ, 26 февраля


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