Новые вебинары НТП Трубопровод 16 и 23 марта по расчетным программам трубопроводов СТАРТ-Проф и Гидросистема 4.4

Компания ООО «НТП Трубопровод» анонсирует выпуск новой версии программного продукта СТАРТ-Проф, предназначенного для расчета трубопроводов на прочность. Приглашаем всех пользователей принять участие в вебинаре, посвященном новым возможностям ПО СТАРТ-Проф 4.85. В рамках вебинара будут рассмотрены следующие важные нововведения в программе:
1. Новый модуль СТАРТ-Динамика: расчет частот и форм собственных колебаний
2. Демпферы
3. Шаровые компенсаторы
4. Обновленные нормативные документы
5. COM-интерфейс СТАРТ-ПРОФ
6. Возможности импорта из MS Excel и AutoCAD
7. Новые возможности встроенного калькулятора
8. Прочие улучшения
Дата: 16 марта. Начало: 11:00 мск
Спикер: Алексей Матвеев, к.т.н., руководитель сектора ООО «НТП Трубопровод»
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Также Компания ООО «НТП Трубопровод» анонсирует выпуск новой версии программного продукта Гидросистема, предназначенного для теплогидравлического расчёта трубопроводных систем и выбора диаметров. В версии ПО Гидросистема 4.4 реализованы новые востребованные пользователями возможности, а также внесены некоторые усовершенствования в реализованные ранее функции программы. Приглашаем вас принять участие в вебинаре, посвященном развитию программы Гидросистема.
Основные темы вебинара:
1. усовершенствованная динамическая модель центробежных насосов при расчете гидроудара;
2. другие усовершенствования при расчете гидроудара;
3. групповые операции с элементами трубопровода (ветвями, участками);
4. расчет критического и околокритического течения с фазовыми переходами;
5. другие усовершенствования при расчете многофазного течения;
6. новый автоматический поиск и исправление пользовательских ошибок в вертикальных проекциях элементов трубопровода (нестыковок по высоте);
7. усовершенствованная интеграция с Simulis Thermodynamics фирмы ProSim S.A.;
8. обновленный показ режимов течения, включая режим агрессивного перемежающегося течения.
Дата: 23 марта. Начало: 11:00 мск. Продолжительность: 1 час
Спикер: Сергей Лисин, инженер техподдержки и качества программного обеспечения.
Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Сайт НТП Трубопровод, 26 февраля