Новые вебинары НТП Трубопровод 16 и 23 марта по расчетным программам трубопроводов СТАРТ-Проф и Гидросистема 4.4

Компания ООО «НТП Трубопровод» анонсирует выпуск новой версии программного продукта СТАРТ-Проф, предназначенного для расчета трубопроводов на прочность. Приглашаем всех пользователей принять участие в вебинаре, посвященном новым возможностям ПО СТАРТ-Проф 4.85. В рамках вебинара будут рассмотрены следующие важные нововведения в программе:

1. Новый модуль СТАРТ-Динамика: расчет частот и форм собственных колебаний

2. Демпферы

3. Шаровые компенсаторы

4. Обновленные нормативные документы

5. COM-интерфейс СТАРТ-ПРОФ

6. Возможности импорта из MS Excel и AutoCAD

7. Новые возможности встроенного калькулятора

8. Прочие улучшения

Дата: 16 марта. Начало: 11:00 мск

Спикер: Алексей Матвеев, к.т.н., руководитель сектора ООО «НТП Трубопровод»

*******

Также Компания ООО «НТП Трубопровод» анонсирует выпуск новой версии программного продукта Гидросистема, предназначенного для теплогидравлического расчёта трубопроводных систем и выбора диаметров. В версии ПО Гидросистема 4.4 реализованы новые востребованные пользователями возможности, а также внесены некоторые усовершенствования в реализованные ранее функции программы. Приглашаем вас принять участие в вебинаре, посвященном развитию программы Гидросистема.

Основные темы вебинара:

1. усовершенствованная динамическая модель центробежных насосов при расчете гидроудара;

2. другие усовершенствования при расчете гидроудара;

3. групповые операции с элементами трубопровода (ветвями, участками);

4. расчет критического и околокритического течения с фазовыми переходами;

5. другие усовершенствования при расчете многофазного течения;

6. новый автоматический поиск и исправление пользовательских ошибок в вертикальных проекциях элементов трубопровода (нестыковок по высоте);

7. усовершенствованная интеграция с Simulis Thermodynamics фирмы ProSim S.A.;

8. обновленный показ режимов течения, включая режим агрессивного перемежающегося течения.

Дата: 23 марта. Начало: 11:00 мск. Продолжительность: 1 час

Спикер: Сергей Лисин, инженер техподдержки и качества программного обеспечения.

Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Сайт НТП Трубопровод, 26 февраля