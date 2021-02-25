Из-за утечки газа на газопроводе ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" произошел взрыв

23 февраля 2021 года на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона. Инцидент случился неподалеку от села Мухраново Илекского района. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что на месте пожара работали 16 единиц техники. Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме.

www.tek-all.ru, 23 февраля

