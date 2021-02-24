Компания «ОНИКС» - прямо сейчас открыты следующие вакансии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

1. Менеджер по персоналу

Город: Санкт-Петербург

Для специалиста, уверенно занимающегося подбором персонала, ведением кадрового делопроизводства и готового дальше развиваться в сфере HR.

2. Системный администратор

Город: Санкт-Петербург

В помощь руководителю IT- отдела для поддержания порядка по обслуживанию 50 рабочих станций с возможностью обучения.

3. Инженер по расчетам заказов и координации производства

Город: Санкт-Петербург

С возможностью профессионального и карьерного развития вместе с расширением и развитием производства.

4. Контролер качества продукции

Город: Екатеринбург

Если вы хотите иметь стабильную белую заработную плату, социальные гарантии и готовы к физическому труду, то эта вакансия для Вас!

5. Менеджер по продажам

Город: Екатеринбург

Для реализации качественной продукции. Если вы давно мечтали стать частью сплоченной команды, пришло ваше время.

Почта: e.levina@onyxspb.ru Контактный телефон: 8-996-762-35-03 — Елена Левина

Сайт ОНИКС, 19 февраля