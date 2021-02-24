Компания «ОНИКС» - прямо сейчас открыты следующие вакансии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

1. Менеджер по персоналу
Город: Санкт-Петербург
Для специалиста, уверенно занимающегося подбором персонала, ведением кадрового делопроизводства и готового дальше развиваться в сфере HR.
2. Системный администратор
Город: Санкт-Петербург
В помощь руководителю IT- отдела для поддержания порядка по обслуживанию 50 рабочих станций с возможностью обучения.
3. Инженер по расчетам заказов и координации производства
Город: Санкт-Петербург
С возможностью профессионального и карьерного развития вместе с расширением и развитием производства.
4. Контролер качества продукции
Город: Екатеринбург
Если вы хотите иметь стабильную белую заработную плату, социальные гарантии и готовы к физическому труду, то эта вакансия для Вас!
5. Менеджер по продажам
Город: Екатеринбург
Для реализации качественной продукции. Если вы давно мечтали стать частью сплоченной команды, пришло ваше время.
Почта: e.levina@onyxspb.ru Контактный телефон: 8-996-762-35-03 — Елена Левина
Сайт ОНИКС, 19 февраля