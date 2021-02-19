Тренинги от LESER 30 минут на русском языке по предохранительным клапанам.

Получасовой перерыв между двумя встречами - недостаточное количество времени для решения новой задачи. С другой стороны, было бы жаль потратить его впустую. Участие в одном из вебинаров LESER - идеальное решение в подобной ситуации, которое легко впишется в ваш напряженный рабочий график. В серии кратких получасовых обучающих онлайн сессий (вебинаров) специалист в области предохранительной арматуры Александр Гурьянов объяснит в прямом эфире из штаб-квартиры компании LESER в Гамбурге, как предохранительный клапан защищает от избыточного давления. С помощью демонстраций работы оборудования в прямом эфире, анимации и презентаций вы получите представление о мире предохранительных клапанов и сможете задать свои вопросы в чате. Техническое обучение - Станьте экспертом в области предохранительной арматуры!

Для инженеров, экспертов или тех, кто меняет свою сферу деятельности, компания LESER предлагает комплексное обучение в области предохранительных клапанов. Мы предлагаем вам девять различных модулей: От введения в область проблематики защиты от избыточного давления до эксплуатации и технического обслуживания предохранительных клапанов и их подбора с учетом комплексных требований спецификации.

Источник:Сайт LESER, 19 февраля