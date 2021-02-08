СРОЧНО СООБЩАЕМ о снижении вдвое цены на серию муфтовых шаровых кранов из нержавеющей стали ТМ «Маршал».

Теперь данные краны стали еще доступнее при неизменно высоком качестве! Так, стоимость шарового крана «Маршал», муфтового полнопроходного, PN40, DN50 составляет 9 161 руб. с учетом НДС. Старая цена этого крана составляла 14 691,10 руб. Нетрудно подсчитать, что теперь вы можете приобрести данную модификацию шарового крана по цене ниже более чем на 37%.

Муфтовые краны из нержавеющей стали ТМ «Маршал» выпускаются как с полнопроходном, так и в стандартнопроходном исполнении. Они подходят для различных жидких и газообразных сред, в том числе и агрессивных, нейтральных к материалам деталей крана. Муфтовые краны крепятся к трубопроводу при помощи резьбы и не требуют дополнительных деталей для установки, как например фланцевые краны. Их легко установить и демонтировать. Краны с резьбовым соединением рекомендуется использовать на трубопроводах до DN100. При больших диаметрах трубопроводов лучше использовать краны с фланцевым или приварным присоединением. Более подробную информацию по ассортименту и ценам вы можете найти на сайте или получить консультацию по выбору оборудования по телефону +7 (495) 172-12-34

Сайт ЛЗТА МАРШАЛ, 5 февраля