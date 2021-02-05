ЧТПЗ поставил комплексное инженерное решение для строительства первого и второго блока атомной АЭС «Руппур» в Бангладеш

Предприятия Соединительные отводы трубопроводов (СОТ) и ЭТЕРНО (входят в Группу ЧТПЗ) совместно с партнерами — компаниями «Атомтрубопроводмонтаж» и «Интерэнерго Трейд» — в 2020 году изготовили и поставили 2 500 тонн блоков и деталей трубопроводов, еще более 700 тонн продукции будет отгружено заказчику в I полугодии 2021 года. Изделия будут применяться в ответственных системах первого и второго контуров АЭС «Руппур». В соответствии с требованием заказчика продукция прошла двухуровневый контроль с привлечением специалистов Bangladesh Atomic Energy Commission (ВАЕС) и Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) в лице уполномоченной организации «ВО «Безопасность», а также специалистов уполномоченной организации в области атомного машиностроения «ВПО «ЗАЭС». Также Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) поставил для проекта около 300 тонн бесшовных труб из нержавеющей стали. Продукция будет применяться для изготовления парогенераторов, которые предназначены для отвода тепла от теплоносителя и генерации сухого насыщенного пара в реакторной установке второго блока АЭС.

Группа ЧТПЗ, 4 февраля