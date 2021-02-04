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Об участии в вебинаре, посвященном вопросам применения решений Swagelok на установках производства этилена и полиэтилена

04 февраля, 2021 11

Ведущий вебинара: Маев Николай

Руководитель отраслевого направления «Химия. Нефтепеработка» Swagelok Россия

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

· Схема установки производства этилена

· Особенности технических процессов каждого этапа производства: - Пиролиз

- Закалка и испарение - Первичное фракционирование - Компримирование - Осушка и очистка - Глубокое охлаждение - Ректификация

· Схема установки производства полиэтилена

· Особенности и преимущества решений Swagelok

· Индивидуальные решения Swagelok для отбора проб, работы с газами и жидкостями

· Другие возможности Swagelok.

Вебинар будет особенно полезен:

· Специалистам лабораторий

· Специалистам исследовательских центров

· Сотрудникам проектных организаций

Специалистам технологического отдела и КИПиА.

Письмо в ТПА, 3 февраля


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