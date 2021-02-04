Об участии в вебинаре, посвященном вопросам применения решений Swagelok на установках производства этилена и полиэтилена

Ведущий вебинара: Маев Николай
Руководитель отраслевого направления «Химия. Нефтепеработка» Swagelok Россия
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
· Схема установки производства этилена
· Особенности технических процессов каждого этапа производства: - Пиролиз
- Закалка и испарение - Первичное фракционирование - Компримирование - Осушка и очистка - Глубокое охлаждение - Ректификация
· Схема установки производства полиэтилена
· Особенности и преимущества решений Swagelok
· Индивидуальные решения Swagelok для отбора проб, работы с газами и жидкостями
· Другие возможности Swagelok.
Вебинар будет особенно полезен:
· Специалистам лабораторий
· Специалистам исследовательских центров
· Сотрудникам проектных организаций
Специалистам технологического отдела и КИПиА.
Письмо в ТПА, 3 февраля