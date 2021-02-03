Газпром и ТМК будут развивать инновационные трубы с высокомоментыми соединениями, с помощью которых можно обустраивать скважины протяженностью до 15 км, а также сероводородостойкие трубы и многое другое.

Сотрудничество двух предприятий показало себя крайне эффективным – «Трубная металлургическая компания» – наладила выпуск более десяти видов инновационной трубной продукции. Среди них – созданные в рамках программы импортозамещения насосно-компрессорные и обсадные трубы из хромоникелевых сплавов, а также стали 13Cr, которая отличается повышенной устойчивостью к углекислотной коррозии. Немаловажен тот факт, что теперь производство данного оборудования находится в России. Это позволяет обеспечить «Газпром» трубами премиального класса отечественного производства. Большая часть обсуждений в ходе встречи касалась как раз инновационных технологических разработок «ТМК», среди которых импортозамещающая продукция для «Газпрома». Особое внимание было уделено новым премиальным трубам, отличительной чертой которых стали инновационные резьбовые соединения. Главным образом их применяют для обеспечения безопасности и достижения максимального эффекта при экстремальной добыче углеводородов. На сегодняшний день применение этих труб отлично показало себя на двух месторождениях – Чаяндинском нефтегазоконденсатном и Ковыктинском газоконденсатном. Дальнейшая совместная деятельность имеет множество перспектив. В частности, планируется разработка и выпуск продукции, не имеющей аналогов. Это трубы с высокомоментыми соединениями, с помощью которых можно обустраивать скважины протяженностью до 15 км, сероводородостойкие трубы повышенной прочности и трубы с быстросборными соединениями, предназначенные для морской добычи.

Нефтегаз.ру, 1 февраля