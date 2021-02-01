В очередной раз ЗАО «ЭНЕРГИЯ» ТМ DENDOR продлило действие сертификатов на оборудование до конца 2025 года

1. Декларация ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», полученный по системе 5Д. Оборудование, сертифицированное по системе 5Д, можно поставлять на опасные производства, так как при получении сертификата по данной схеме проверяется полный пакет документов и испытывается оборудование на соответствие представленной документации. Это повышает безопасность сделки для покупателя и поставщика.

2. Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Сертификаты ТР ТС 004/020 получены для электроприводов QT и MT.

ЗАО «ЭНЕРГИЯ», 28 ЯНВАРЯ