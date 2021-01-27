Цифровая трансформация арматурного завода на примере ООО «УЗТПА»

Как отметил Генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмитрий Вячеславович Жиравов: «На УЗТПА популярный тренд «цифровизации» пришел не из статей и журналов - предприятие почувствовало реальную потребность качественных решений для повышения эффективности производства. Это и мониторинг оборудования, автоматизированное управление освещением, безопасность, и учет ресурсов, контроль параметров различных датчиков с возможностью настройки режима низкого энергопотребления. Сегодня при помощи специалистов «Софтел» (https://sofiot.ru), одной из передовых молодых российских компаний в области цифровизации и промышленного «интернета вещей» (IIoT), мы внедряем инновационные технологии, которые позволяют нам работать эффективнее, беречь ресурсы, снижать издержки, улучшать условия и качество работы – т.е. становиться более конкурентоспособными в текущих условиях».

Например, задача создать оптимальные условия освещения на различных участках производства – как в самих цехах, так и на всей территории завода (в условиях пандемии предприятию приходится работать иногда и в три смены для обеспечения надежной работы коммунальных предприятий Москвы и Московской области) была решена созданием «умной» системы освещения. При помощи гибкой настройки расписаний и удобного графического интерфейса освещением завода можно управлять, как в автоматическом режиме, так и дистанционно - с планшета, исходя их конкретных производственных процессов на конкретных участках.

Когда решались задачи по мониторингу производства и освещению, к ним добавилось понимание, что возможны актуальные цифровые решения и в сфере безопасности и мониторинга угроз. Часть из них уже реализована, ряд улучшений будет внедрен в 2021 году.

Сайт УЗТПА, 26 января