Студенты проходят производственную практику на арматурном заводе «Гусар»

Завод «Гусар» всегда рад молодым специалистам и на постоянной основе сотрудничает с ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж». Уже несколько лет студенты колледжа проходят производственную практику на арматурном заводе «Гусар», получая производственные навыки по специальности «Технология машиностроения». «Практикой на заводе «Гусар» мы довольны! Узнали много нового о технологии машиностроения, обработке металла. Пообщались с операторами на производстве. В дальнейшем планируем связать с свою жизнь с этой профессией и, возможно, с «Гусаром» — Андрей Коршунов, студент. Со всеми студентами заключается договор о производственном обучении и выплачиваются именные стипендии ООО «Гусар».

Сайт ООО ГУСАР, 22 января