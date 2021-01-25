БИРЖА ТРУДА ТПА. НОВАЯ ВАКАНСИЯ

Решаемые задачи:

1) Анализ возможностей текущего оборудования.

2) Анализ возможности изготовления деталей по чертежу.

3) Составление списка необходимого дополнительного инструмента к покупке, для изготовления запрашиваемой продукции.

4) Составление требований на заготовки деталей для отдела закупок или выбор имеющейся заготовки со склада.

5) Расчет этапов изготовления продукции.

6) Расчет времени, требуемого для производства детали.

7) Расчет себестоимости.

8) Анализ текущей загруженности производства.

9) Составление маршрутных карт и планирование сроков производства.

10) Ведение таблицы контроля сроков производства.

11) Анализ отклонений от планируемого времени производства с выявлением и устранением причин или пересмотр нормы времени работ.

12) Принятие мер по увеличению производительности и уменьшению затрат на производство.

13) Принятие участия в расследовании причин брака.

14) Работа в 1С с заказами на производство.

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ООО МЦ ТПА, 25 января