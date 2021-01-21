Актуализирован порядок стандартизации в отношении оборонной продукции

Постановлением Правительства от 25.11.2020 N 1927 внесены изменения в Положение о стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, утвержденное Постановлением Правительства от 30.12.2016 N 1567. Документом уточнены понятия:

- военное дополнение к стандарту. Согласно новой редакции это документ, принятый до 1 июля 2013 года. Ранее ограничение указанной датой не было предусмотрено; - объект стандартизации. К ним отнесена не только оборонная продукция, но и объекты военной инфраструктуры; - основополагающий военный стандарт, правила стандартизации оборонной продукции. Расширена область применения этих документов. Положение теперь предусматривает, что они могут регламентировать не только работы по стандартизации оборонной продукции, но и работы по стандартизации процессов и иных объектов, связанных с оборонной продукцией; В действующей редакции Положение предусматривает, что при переводе отраслевых стандартов в стандарты организаций они относятся к государственному информационному ресурсу при условии, что они включены в сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции по состоянию на 1 января 2017 года. Указанное ограничение датой 1 января 2017 года в новой редакции Положения исключено. Положение дополнено новым пунктом 32_1, предусматривающим этапы разработки, пересмотра, изменения государственных военных стандартов (в том числе основополагающих государственных военных стандартов), правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации. Уточнены полномочия участников работа по стандартизации. В частности, перечень полномочий Министерства обороны Российской Федерации дополнен новыми позициями: - определение экспертных организаций из числа подведомственных организаций. К полномочиям Росстандарта отнесено ведение реестра экспертов с закреплением за ними групп и классов оборонной продукции в соответствии с классификатором стандартов на оборонную продукцию, утверждение по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации порядка ведения реестра и порядка привлечения экспертов, а также порядка предоставления сведений, содержащихся в реестре.

Внесены корректировки в переходные положения. В частности, новой редакцией Положения предусмотрено, что перевод отраслевых стандартов в стандарты организации иными государственными корпорациями, объединениями юридических лиц и государственным научным центром, осуществляющим деятельность в судостроительной промышленности, осуществляется по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.

АО «НПФ «ЦКБА», январь 2021 г.