НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На линиях контроля, отделки и термоотдела начали монтировать агрегаты силами двух монтажных организаций под контролем специалистов поставщика оборудования — компании Danieli (Италия). Ввести в строй цех по выпуску обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных бесшовных труб с полупремиальными и премиальными соединениями планируется в 2022 году. Строители завершили установку панелей стен и кровли, а также закрыли тепловой контур основного здания цеха площадью 130 тыс. квадратных метров, запустили первые газовые обогреватели. Подача тепла обеспечила условия для дальнейших работ внутри цеха по устройству фундаментов под основное технологическое оборудование, его монтажу и прокладке коммуникаций в зимний период. В цехе смонтировали 38 из 40 мостовых кранов. Восемь из них введены в работу. Приступили к обустройству инфраструктурных объектов и внутриплощадочных коммуникаций. Запустили газораспределительную подстанцию, подали напряжение на главную понизительную подстанцию. Продолжается возведение административно-бытового комплекса, лаборатории, объектов водоподготовки и водного хозяйства, блока складов, создаются железнодорожная инфраструктура с новой станцией и внутриплощадочные сети энергоснабжения. В работах участвуют 1100 специалистов из более 30 подрядных организаций. Генеральным подрядчиком строительства выступает сама ОМК. «Мы продолжаем реализацию проекта без существенных смещений в графике, успешно справляясь с объективными сложностями, связанными с пандемией коронавируса. Ввод в строй нового цеха позволит удовлетворить перспективный спрос нефтегазовой отрасли с учетом роста количества скважин с горизонтальным и наклонным бурением, усложнением условий добычи, ростом качества добываемой нефти и газа. С запуском этого производства ОМК сможет предложить клиентам полную товарную линейку обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб», – отметил руководитель департамента по развитию активов, инвестициям и стратегии ОМК Дмитрий Чернышев.

Сайт ОМК, 19 января