НОВЫЙ ГОД. МОСКВА. ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСА ООО «НПФ «РАСКО»

30.12.2020 г.: с 09:00 до 13:00 (сокращенный рабочий день, отгрузка товара на складе - до 13:00)

31.12.2020 г. выходной день

Первый рабочий день в 2021 году — 11 января (офис компании работает на прием заявок и выставление счетов). Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с проведением ежегодной инвентаризации товарных запасов на складе 11 января 2021 года прием доверенностей, оформление отгрузочных документов и отпуск продукции со склада производиться не будут. С 12 января 2021 года НПФ «РАСКО» будет работать в штатном режиме.

Сайт РАСКО, 17 декабря