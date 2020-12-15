СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ИЛЬМА» ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В АВСТРИЙСКОЙ КОМПАНИИ KLINGER FLUID CONTROL

В рамках проекта по продвижению трубопроводной арматуры KLINGER® на территории России и других стран Таможенного союза в ноябре и декабре с.г. было организовано дистанционное обучение сотрудников компании «ИЛЬМА» экспертами Klinger Fluid Control (Австрия). На вебинарах были подробно рассмотрены технические аспекты подбора шаровых кранов и запорно-регулирующих клапанов, с учётом требований заказчиков и специфики локального рынка. А детальное рассмотрение оригинальных технических решений в области запорной и запорно-регулирующей арматуры компании KLINGER® и понимание весомых конкурентных преимуществ позволило сформировать оптимальную стратегию продвижения этой продукции в ключевых отраслях.

Второй этап обучения запланирован на январь 2021 года.

Весной 2020 года между компаниями Klinger Fluid Control (Австрия) и ООО «ИЛЬМА» был подписан договор, согласно которому ИЛЬМА получила официальное право на поставку в Россию и страны Таможенного союза трубопроводной арматуры под маркой KLINGER®. Это событие стало вехой в истории развития сотрудничества российской научно-производственной компании и международной группы промышленных предприятий KLINGER. До этого момента ИЛЬМА была известна на рынке стран Таможенного союза только как поставщик надёжных решений для герметизации разъёмных соединений. Сотрудничество с компанией Klinger Fluid Control (Австрия) открывает новые возможности для развития экспертного статуса ИЛЬМЫ в области промышленной безопасности через поставку заказчикам технических решений мирового уровня для контроля и регулирования рабочих сред на ответственных производствах.

http://www.ilma-sealing.com/