СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА. ЛЗТА «Маршал» поставил подземные шаровые краны с телескопическим штоком АО «Газпром газораспределение Белгород»

Новый шаровой кран подземной установки DN400 PN25 с телескопическим штоком и с управлением под редуктор был разработан ЛЗТА «Маршал» по спецзаказу АО «Газпром газораспределение Белгород» и не имеет аналогов у других производителей трубопроводной арматуры. Уникальность конструкции заключается в том, что редуктор крепится сверху на колонне телескопического штока и перемещается вместе с ней. Противокоррозионное покрытие усиленного типа обеспечивает защиту крана от коррозии и обладает высокой стойкостью к механическому воздействию.

Facebook, ЛЗТА Машал, Луганск, декабрь 2020