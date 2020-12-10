Получены декларации соответствия предохранительных клапанов ПК-РАСКО-М и ПК-РАСКО-Н требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011

Получены декларации соответствия предохранительных клапанов ПК-РАСКО-М (регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.МН06.В.07016/20) и ПК-РАСКО-Н (регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.МН06.В.07021/20) требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Схема декларирования соответствия - 5д. Предохранительные клапаны ПК-РАСКО-М и ПК-РАСКО-Н предназначены для автоматической защиты от перегрузок и последующего выхода из строя манометров, напоромеров, датчиков и преобразователей давления. Предохранительные клапаны ПК-РАСКО-М и ПК-РАСКО-Н применяются в жидкостных и газовых системах автоматического контроля и регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, в том числе, на опасных производственных объектах. Отличительные особенности предохранительных клапанов ПК-РАСКО-М:

· Сочетание контроля давления с защитой от перегрузки

· Широкий выбор диапазонов настройки

· Расширенный ряд присоединительных резьб

· Минимальные масса и габариты

· Работоспособность в широком температурном диапазоне

· Низкие цены

Сайт РАСКО, 9 декабря