На Челябинском заводе по выпуску латунной трубопроводной арматуры «ЛД ПРАЙД» модернизировали шаровой латунный кран серии 47

Начиная с ноября 2020 года новый кран LD PRIDE появился в продаже. Усиленный кран отличается увеличенными толщинами стенок: сейчас на dn15 толщина составляет 3 мм. Постоянная модернизация конструкции кранов LD PRIDE — это быстрая реакция производителя на спрос и мнение монтажников. Новая конструкция отличается маркировкой на корпусе. Теперь здесь распологается логотип, размерность, давление, дата, марка латуни, надпись «Made in Russia» (специально для экспорта в Европу).

Надо отметить, что гарантия от завода на краны LD PRIDE составляет 10 лет.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 4 ноября