С 1 января следующего года все материалы по сертификатам соответствия будут переведены в электронный вид

18 ноября Правительством Российской Федерации в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» принято постановление № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений» (далее – Постановление), разработанное

Минэкономразвития России при участии Росаккредитации. Постановление предполагает создание с 1 января 2021 г. единого электронного реестра сертификатов соответствия. Порядок формирования и ведения реестра предполагает оцифровку сведений и документов, необходимых для выдачи сертификатов соответствия, и подписание их в электронной форме посредством автоматизированного сервиса. Внесение сведений и контроль за их содержанием будет реализован в автоматическом режиме. Такие меры позволят повысить качество вносимых в реестр сведений и проследить проведенные процедуры сертификации. Документом также предусмотрено внесение в реестр сведений о проведении органом по сертификации периодического инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией. Данная мера позволит оперативно выявлять органы по сертификации, которые нарушают установленные процедуры сертификации, а также продукцию, безопасность которой не подтверждена в установленном порядке.

Журнал Крепеж..., 3 декабря