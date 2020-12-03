1 декабря 2020 года особенный день для ЗАО «ЭНЕРГИЯ» - готовы представить итог своей более чем трехлетней работы по изменению гарантийного регламента для арматуры DENDOR: 10 лет вместо 5.

Три года назад была введена пятилетняя гарантия на арматуру за исключением исполнительных устройств и быстроизнашиваемых механизмов. Статистика за три года работы в рамках регламента и новые внедренные методики технического контроля на производстве позволили расширить гарантию до 10 лет на изделия и быстроизнашивающиеся механизмы при условиях эксплуатации на воде до 70 градусов Цельсия. Данное нововведение ориентировано в первую очередь на водоканалы и коммунальные службы. Ранее наша компания предоставляла такую гарантию по запросу с серией дополнительных испытаний. Теперь эти испытания включены в технологическую цепочку и безусловно проводятся для всей продукции. С изменениями ознакомиться можно в руководстве по эксплуатации (раздел 6), которое есть на странице каждого товара в каталоге. Если Вам нужно изделие с гарантией 10 лет на воду до 70 градусов Цельсия – просто используйте трубопроводную арматуру «DENDOR».

Сайт ЗАО Энергия, 1 декабря