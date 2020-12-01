Вышла в свет первая часть новой книги серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС» по проблемам герметичности трубопроводной арматуры и СДТ

Представляем первую часть третьей книги серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС. Основы герметологии и управление ресурсными характеристиками разъемных соединений. Анализ аварий и инцидентов из-за негерметичности соединений сооружений, систем и оборудования. Упреждающие действия по герметизирующей способности соединений. В первой части третьей книги рассмотрены отдельные аспекты науки - герметологии и метода функционально-параметрического анализа, специфика управления ресурсными характеристиками и методология функционально-параметрического управления отказами герметичных соединений элементов, влияющих на безопасность АЭС. Проведен анализ дополнительной базы из 840 аварий и инцидентов на АЭС мира, в том числе свыше 160 событий, связанных с эксплуатацией разъемных герметичных соединений строительных конструкций зданий и сооружений, систем и оборудования. Приведено свыше 100 примеров опубликованных описаний аварий и инцидентов. Освещены вопросы управления отказами разъемных герметичных соединений посредством упреждающих действий и нормирования их герметичности и проведения испытаний.

Сайт НПО ГАКС-АРМСЕРВИС, 30 ноября



