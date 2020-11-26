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Производитель регулирующей арматуры ЗАО «ДС Контролз», совместно с Baker Hughes Flow and Process Technologies провели ежегодную конференцию для специалистов одного из ведущих проектных институтов инжинирингового дивизиона ГК «Росатом»

26 ноября, 2020 13

Видеоконференция была посвящена обзору критического оборудования для атомных станций нового поколения. Встреча проходила в режиме видеоконференции, где обсуждались современные конструктивные решения и опыт применения регулирующих и предохранительных клапанов в трубопроводах машзала и ядерного острова блоков АЭС с реакторами EPR, а также были подробно рассмотрены ситуации отказов оборудования во время эксплуатации и повреждения систем на конкретных примерах, в том числе причины протечек арматуры. Особое внимание разработчики клапанов торговых марок Masoneilan и Consolidated уделили применению современных материалов при изготовлении продукции и объему проводимых испытаний. Стоит отметить, что встречи такого формата наравне с обучающими семинарами для Заказчиков и специалистов отраслевых проектных институтов, являются традиционными для ЗАО «ДС Контролз».

Сайт ДС Контролз, 17 ноября


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