Как внедрить оптимальную технологию производства гибких полимерно-металлических труб ГПМТ/ПАТ без учета трубопроводной арматуры и СДТ в магистральных трубоповодах?

При этом они учитывают местоположение объекта проектирования, климатические условия, географические особенности, включая различные характеристики грунта и т. д. На основании полученной информации создается матрица вариантов производства ГПМТ/ПАТ и изделий. В процессе разработки решения также проводится анализ нормативной базы, устанавливающей требования по проектированию, изготовлению, строительству, эксплуатации, контролю и т. п. к неметаллическим трубопроводам на нефтепромысловых объектах. При необходимости проводится стандартизация новых видов продукции, относящихся к ПАТ. В целом проект для заказчика разрабатывается не более 1 месяца с момента заключения контракта. ООО «Реммаш-Сервис» производит ПАТ для целого ряда направлений: нефтегазосборных трубопроводов для транспортирования продукции нефтяных скважин от устьев до замерных установок; газопроводов для транспортирования газа от ЦПС до сооружения магистрального транспорта газа; водоводов различного назначения и многих других сооружений. Разрабатываются, в том числе, разные модели армирования, видов соединения труба-труба и труба-металл, необходимых фасонных изделий, комплектов для оперативных ремонтов. Сортамент выпускаемой продукции включает ГПМТ/ПАТ, рассчитанные на рабочее давление до 4,0 МПа или до 21,0 МПа и имеющие диаметр 50 мм, 75 мм или 100 мм. Определяясь с необходимым продуктом, заказчик также получает от компании расчет экономической эффективности. Однако гибкие полимерно-металлические трубы выгоднее в использовании не только с экономической точки зрения. Как показывает опыт компании, они сохраняют экологию окружающей среды, уменьшают объемы строительно-монтажных работ до 50%, увеличивают срок службы внутрипромысловых трубопроводов до 25 лет и в десятки раз сокращают вероятность порывов. ООО «Реммаш-Сервис» предлагает своим заказчикам только эффективные решения

Источник : Neftegaz.RU, 23 ноября