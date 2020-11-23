АО «Трубодеталь» подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав АО «ОМК», г. Москва) подтвердил соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТО Газпром 9001-2018 применительно к разработке и производству соединительных деталей и узлов для магистральных и промысловых трубопроводов по итогам комплексного аудита системы добровольной сертификации «Интергазсерт». Таким образом, с 2012 года «Трубодеталь» уже в пятый раз подтверждает свое право участвовать в тендерах на поставку продукции на нефтегазовые объекты ПАО «Газпром». Представители ООО «ПРОНАП» провели инспекционный аудит системы менеджмента качества применительно к разработке и производству блочно-модульного оборудования и ре-сертификационный аудит СМК применительно к разработке и производству соединительных деталей трубопроводов. Параллельно с этим предприятие подтвердило действие сертификата по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015 года. Аудиторы отметили ориентированность завода на удовлетворение требований потребителей, прослеживаемость материалов от закупки до установки на производстве, качество проведения внутренних аудитов и визуализацию результатов функционирования системы менеджмента

Сайт ОМК, 20 ноября