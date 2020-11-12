НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Акция Geberit «Покупать выгодно» (сантехническая арматура)

Компания Geberit проводит акцию «Покупать выгодно» для специалистов монтажных организаций и частных монтажников. С 1 по 30 ноября при покупке сантехнического профиля и других элементов системы Geberit GIS Вы можете получить подарочную карту любой популярной розничной сети на выбор (М-Видео, Ашан, Спортмастер и т.д.) на сумму согласно информации ниже: - общая сумма покупки от 30 000 рублей с НДС – карта на сумму 3 000 рублей; - общая сумма покупки от 40 000 рублей с НДС – карта на сумму 4 000 рублей.

Для получения карты необходимо выслать на электронную почту sales.ru@geberit.com с темой Geberit GIS следующие данные: - ФИО и контактный телефон; - Документы, подтверждающие покупку (чек или товарная накладная) с подписями и печатями обеих сторон; - Фотоотчет смонтированной продукции с логотипом GEBERIT*.

Документы и фотоотчет принимаются к рассмотрению до 31 декабря 2020 года.

Дата документов, подтверждающих отгрузку, должна попадать в период действия акции, либо предоплата должна быть в период действия акции.

Передача карт происходит по акту приема-передачи. Один участник может получить карту только один раз до конца 2020 года.

*При размещении фото в вашем блоге в социальных сетях c хэштегом #geberitgis – дополнительный сувенир с символикой Geberit в подарок. Для получения сувенира просьба обращаться к менеджерам: Владимир Тюрин – 8 (926) 165 45 00; Дмитрий Прохоренко 8 (921) 951 54 86

Сайт ЛУНДА, 11 ноября