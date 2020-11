НТП ТРУБОПРОВОД: Выпущены обновленные версии расчетных программ Старт-Проф Эконом, Старт-Проф Студент, Старт-Проф 4.84 R4. Изменения (трубы и детали трубопроводов)

Добавлено краткое описание внешнего COM интерфейса СТАРТ-ПРОФ, позволяющего внешним приложениям создавать, модифицировать и считать модели трубопроводов в СТАРТ-ПРОФ и получать доступ к результатам расчета. Вы можете написать плагин к СТАРТ-ПРОФ на C#, Basic, C++ и т.д. Полное описание доступно по запросу. Например, следующие функции написаны в виде плагинов для СТАРТ-ПРОФ и использованием COM интерфейса: Экспорт в PCF, Импорт из PCF, Импорт из PDMS, программа системы проверки качества, которая автоматически просчитывает огромное количество моделей и сравнивает результаты с предыдущей версией СТАРТ-ПРОФ (не поставляется пользователям). Любая организация может создать свой собственный плагин для бесшовной интеграции СТАРТ-ПРОФ с любыми другими своими программами и полной автоматизации рабочего процесса. Например, можно создать плагин для любой системы трехмерного проектирования, который будет вызывать СТАРТ-ПРОФ в фоновом режиме, выполнять расчеты на прочность и возвращать результаты расчета обратно, а также генерировать отчеты в нужной форме по корпоративному шаблону. Также возможно создать плагин для конвертации модели трубопровода между СТАРТ-ПРОФ и любой программой для проектирования. Более того, возможно создать плагин, который будет автоматически выполнять последовательности расчетов на прочность различных моделей трубопровода, заданных в параметрической форме и необходимым образом анализировать и представлять результаты;

1. Добавлена функция импорта модели из таблицы Excel. Позволяет импортировать геометрию модели трубопровода из созданной вручную таблицы Excel;

2. Добавлена функция импорта модели извлеченной из AutoCAD. Позволяет импортировать осевую линию трубопровода из AutoCAD;

3. Добавлена возможность задания ребер жесткости для труб в исходных данных. Ребра жесткости учитываются при расчете вакуумных трубопроводов на устойчивость;

4. При расчете по СНиП 2.05.06-85, СП 36.13330.2012, СП 33.13330.2012 добавлена возможность учета допускаемых напряжений для режима строительства согласно СНиП III-42-80* и СП 86.13330.2014. Выбор производится в редакторе режимов работы;

5. Улучшена методика расчета трубопроводов из термопластиков. В базу данных по материалам из термопластика добавлен коэффициент Kt и Kц к допускаемым напряжениям от температурных расширений;

6. Добавлена возможность устанавливать нестандартные отводы в ГОСТ 32388;

7. Добавлена возможность установки косых стыков на краю отводов или других фитингов;

8. Добавлена возможность задания смещений штуцеров турбин, компрессоров, насосов и штуцеров вручную, для случая, когда они предоставляются производителем в явном виде;

9. База данных труб обновлена по последней версии ASME B36.19M-2018;

10. Добавлены новые шаблоны (.xml) для таблиц отчетов в Word и добавлена возможность выбора и подключения шаблонов. Теперь отчеты Word получаются более читабельные;

11. Снято ограничение на использование труб в ППУ изоляции в обводненных участках в грунте;

12. Снято ограничение на использование разных температур и давлений на трубах, примыкающих к фитингам (тройникам, отводам, переходам). Теперь при проверке на давление и при вычислении коэффициентов гибкости используется наибольшее давление и наибольшая температура со всех примыкающих к фитингу труб;

13. Встроенный калькулятор подключен к большему числу полей интерфейса пользователя;

14. Обновлен документ ASME B31.5-2019 Refrigeration Piping and Heat Transfer Components (США);

15. Обновлен документ ASME B31.12-2019 Hydrogen Piping and Pipelines (США);

16. В базы данных добавлены трубы, тройники, отводы и переходы по стандартам EN: EN 10216-1:2013, EN 10216-2:2013, EN 10216-3:2013, EN 10216-42013, EN 10216-5:2013, EN 10217-1:2019, EN 10217-2:2019, EN 10217-3:2019, EN 10217-4:2019, EN 10217-5:2019, EN 10217-6:2019, EN 10217-7:2019, EN 10253-1:1999, EN 10253-2:2007, EN 10253-3:2008, EN 10253-4:2008;

17. Добавлена возможность переключаться между соседними участками без закрытия диалогового окна;

18. Добавлена возможность быстрого просмотра угла любого отвода. Добавлена возможность задавать и менять тангенсы отводов холодного гнутья и упруго-изогнутых участков;

Сайт НТП Трубопровод, 6 ноября