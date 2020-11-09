ЦИФРОВОЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС. Группа ЧТПЗ (Армзавод МСА) запустила цифровой сервис по подбору насосно-компрессорных труб и деталей трубопроводов

Группа ЧТПЗ запустила на сайте chelpipegroup.ru цифровой онлайн-сервис по подбору марок стали для труб нефтяного сортамента, с помощью которого клиент может самостоятельно подобрать трубную продукцию в соответствии с параметрами конкретной скважины и условиями добычи. Поиск и подбор марок стали, применение которых позволит повысить эффективность нефтедобычи и увеличить срок эксплуатации погружного оборудования, осуществляется в специальном конфигураторе на сайте chelpipegroup.ru. Достаточно ввести в форму параметры объекта исследований: условия эксплуатации оборудования скважины, характеристики добываемого вещества и состав пластовых вод месторождения. Сервис в автоматическом онлайн-режиме рассчитает характеристики продукции по заранее заданным алгоритмам и направит клиенту индивидуальное решение.

Новый цифровой сервис создан специалистами Группы ЧТПЗ и основан на разработанной в компании методике «Система выбора труб», которая позволяет провести анализ и составить заключение о протекающих в конкретной скважине коррозионных процессах. Основываясь на анализе потребностей клиентов из нефтегазовой отрасли, Группа ЧТПЗ в рамках клиентоцентричной трансформации компании на базе цифровых технологий реализовала проект по созданию сервиса для подбора насосно-компрессорных труб. Он поможет быстро и комплексно решать бизнес-задачи клиентов, значительно сокращать время на обработку запросов на подбор труб и рекомендовать кастомизированное комплексное решение на основе определенных технических характеристик и условий эксплуатации, — рассказал директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай. Ранее в рамках клиентоцентричной трансформации на базе цифровых технологий Группа ЧТПЗ запустила цифровые онлайн-сервисы для отслеживания закупок компании и аккредитации поставщиков, приложение «Карма белого металлурга» для оценки внутренней клиентоцентричности компании и приложение для автоматического подсчета труб на основе распознавания объектов на изображении.

Письмо в редакцию ТПА, 6 НОЯБРЯ Руководитель пресс-службы | ПАО "ЧТПЗ" | T.Cherepanova@chelpipegroup.com |www.chelpipe.ru