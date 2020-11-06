НИПИГАЗ (СИБУР) открыл Инжиниринговый центр в Санкт-Петербурге для реализации проекта Газоперерабатывающего комплекса и сопутствующих объектов общезаводского хозяйства в составе интегрированного комплекса по переработке газа в Усть-Луге «РусХимАльянса»

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор «РусХимАльянса» Кирилл Селезнев, член правления – управляющий директор СИБУРа, председатель совета директоров НИПИГАЗа, Борис Лим, генеральный директор НИПИГАЗа Дмитрий Евстафьев.

Инжиниринговый центр будет формироваться преимущественно из местных высококвалифицированных специалистов. Они будут проходить обучение с целью развития квалификации и участвовать в программах развития. Общая численность офиса НИПИГАЗа в Санкт-Петербурге будет составлять до 500 человек уже в 2021 году, что сделает его одним из крупнейших инжиниринговых подразделений Северо-Запада страны. Формирование инжинирингового центра НИПИГАЗа в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта позволит использовать и развить накопленный инженерный потенциал и производственные мощности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, создав мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей.

«Инжиниринговая отрасль России обладает значительным потенциалом — как для собственного роста, так и в качестве источника развития смежных отраслей. В нашей стране в течение последнего десятилетия и в настоящий момент реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, которые формируют значительные инжиниринговые ресурсы. Накопление опыта реализации сложных проектов, осуществление операций как на локальном, так и на глобальном рынке позволяют формировать инжиниринговые компетенции самого высокого уровня. Это дает возможность вовлекать в реализацию крупных по масштабам и ресурсоемких проектов российских производителей оборудования и материалов, строительные организации, – отметил Дмитрий Евстафьев, генеральный директор НИПИГАЗа. — Новый офис на старте будет осуществлять разработку рабочей документации для Газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В перспективе — вовлечение офиса в ряд других крупных проектов, в том числе перспективных, над которыми ведет работу НИПИГАЗ, и соответствующее расширение численности и компетенций».

Сотрудники Санкт-Петербургского инжинирингового центра смогут работать в географически распределенных командах, также им будут предоставлены возможности географической ротации. В результате открытия в Санкт-Петербурге офиса НИПИГАЗа будет сформирован уникальный центр компетенций на базе крупнейшей компании отрасли, созданы новые высокооплачиваемые места с перспективной профессионального и карьерного роста.

Офис в Санкт-Петербурге — третий по счету инжиниринговый центр НИПИГАЗа. Также Компания объединяет инжиниринговые центры в Краснодаре, с которого НИПИГАЗ начинал свою историю, и Тюмени, офисы в Москве, Свободном, Омске и Тобольске. Общая численность сотрудников превышает 4 000 человек. При этом, несмотря на пандемию и кризисные ситуации в экономике, компания продолжает наращивать свою численность. Инжиниринговый центр оснащен самым современным инженерным оборудованием и программным обеспечением, работа по проектированию будет осуществляться в 3D с использованием цифровых технологии информационного моделирования.

Сайт НИПИГАЗ, октябрь 2020