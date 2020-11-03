Режим работы московского офиса НПФ «РАСКО» со 2 ноября 2020

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в г. Москва ООО «НПФ «РАСКО» убедительно просит исключить посещение нашего офиса с 02 ноября 2020 г. В связи с риском заражения убедительная просьба по возможности избегать посещения офиса компании ООО «НПФ «РАСКО». Для этого при получении продукции со склада НПФ «РАСКО» (г. Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б) «самовывозом» просим Вас доверенность на получение продукции предоставлять заблаговременно (не позже, чем за один рабочий день (до 14:00) до приезда Вашего экспедитора) на электронный адрес нашей компании (info@packo.ru или 9701683@list.ru). Кроме того, при посещении склада компании НПФ «РАСКО», пожалуйста, соблюдайте профилактические санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

Сайт НПФ РАСКО, 2 ноября