Статья НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» размещена в журнале «Трубопроводная арматура и оборудование»

В журнале «Трубопроводная арматура и оборудование» (ТПА), №5(110) 2020 г. вышла первая часть научно-технической статьи «Факторы, определяющие герметизирующую способность уплотнений арматуры». В первой части статьи рассматривается метрология уплотнительных поверхностей и взаимного положения при контактном взаимодействии. Материал публикации построен

на основе аналитической и практической работы, в течение нескольких десятилетий проводимой в НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» при изучении процессов герметизации трубопроводной арматуры.

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 30 октября