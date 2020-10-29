Российские предприятия (Малахит, ПТПА, Гусар, Этерно и др.) расширяют компетенции по созданию оборудования для добычи на шельфе

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о расширении соглашения о сотрудничестве в области импортозамещения оборудования, комплектующих, частей для подводно-добычных комплексов между Минпромторгом России и ПАО «Газпром» в целях обеспечения преимущественного использования российского оборудования для реализации проектов по обустройству Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений. Отмечено, что «Газпром» тесно сотрудничает с Минпромторгом России, научными институтами и машиностроительными предприятиями по вопросам организации производства оборудования для добычи углеводородов на шельфе. Значимым результатом системного взаимодействия стало создание опытных образцов первого российского оборудования систем подводной добычи. Они были представлены в октябре 2019 года на Петербургском международном газовом форуме. Отечественными организациями сформированы новые компетенции по проектированию, освоены ключевые технологии изготовления. В 2021 году ожидается выпуск серийных образцов, проведение комплексных испытаний и сертификационных процедур. В текущем году при участии «Газпрома» сформирован и передан в Минпромторг России пакет документов для проведения новых опытно-конструкторских работ. Они охватят вспомогательное оборудование и инструменты для сервисного обслуживания основного оборудования систем подводной добычи.

Справка

В июне 2017 года «Газпром» и Минпромторг России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания отечественных подводно-добычных комплексов

Сайт ПАО Газпром, 28 октября