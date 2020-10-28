Сантехническая компания LUNDA: взаимодействие с клиентами во время пандемии. Не выходя из авто за товаром!

Уважаемые клиенты, наша компания продолжает соблюдать все необходимые рекомендации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Для вашей безопасности во всех филиалах компании выдача заказа осуществляется бесконтактным способом. Получить заказ вы можете не выходя из своего автомобиля. При самовывозе вам не нужно заходить в офис компании. Необходимо позвонить менеджеру и сообщить удобное время получения заказа. Сотрудник оставит оборудование у вашего автомобиля или сложит его прямо к вам в багажник; в это время вы будете находится внутри своей машины. При доставке товара по указанному адресу выдача заказа осуществляется бесконтактным способом.

Сайт ЛУНДА, 23 октября