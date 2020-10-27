Качество крепежа для трубопроводов: какая маркировка гарантирует безопасность?

На рынке трубных креплений существует множество различных критериев качества. Европейский опыт применения продукции с маркировкой RAL показал, что она обеспечивает безопасность изделий и подтверждает добросовестность производителя. Это обусловлено чёткими и надёжными стандартами RAL: техническая информация, на основе которой компании получают знак качества, определяется и контролируется независимым испытательным институтом, а не просто заявлениями производителя. Поэтому наличие такого знака даёт надёжные гарантии для тех, кто связан с применением крепежа. Когда речь идёт о строительных проектах, связанных с безопасностью, например – об установке трубопроводов, для проектировщиков и инженеров-строителей важно использование проверенной продукции. Особенно той, что получила техническую оценку благодаря тестированию независимыми аккредитованными организациями, причём испытания проводились по более широкому, чем обычно, спектру характеристик. Группа компаний fischer является семейным предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь, Северный Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа компаний fischer насчитывает 49 дочерних компаний в 37 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран. Основные направления деятельности ГК fischer: fischer «Крепёжные системы», fischer «Автомобильные системы», fischertechnik, fischer «Консалтинг» и LNT Automation. fischer «Крепёжные системы» занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.

ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус», 26 октября