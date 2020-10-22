Компания «Пауэрз» (Великий Новгород) выиграла тендер и поставила дождевые заслонки для дымовой трубы на строящейся на Таманском полуострове ТЭС «Ударная».

Проектом предусматривается строительство электростанции, мощностью 500 МВт работа которой направлена на уменьшение энергодефицита в Краснодарском крае и поддержание стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова.

Две дождевые заслонки сечением 6700 мм общим весом 12 тонн, спроектированы и доставлены согласно срокам договорных обязательств. Клапаны обладают газоплотностью 99% , с температурой рабочей среды до 250 °C.

Оборудование предназначено для установки на дымовой трубе после котла – утилизатора. Клапан выполняет функцию устройства, которое не допускает резкого остывания котла и обеспечивает его герметичность от попадания осадков. Конструкция клапана предусматривает возможность самостоятельного механического открытия створок без включения электропривода для сброса давления при его повышении перед клапаном более 500 Па. Оборудование устанавливается на высоте 30 м от земли.

В связи с большими габаритами поставка оборудования осуществлялась специальным транспортом. В настоящее время идет монтаж на станции под опытным руководством шеф-инженера компании «Пауэрз».

Сайт ПАУЭРЗ, 20 октября