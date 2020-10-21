Чистый берег открыл новый магазин сантехники в Витебске

Приглашаем посетить новый магазин «Чистый берег-центр Сантехника» в городе Витебск по адресу ул. Гагарина, 115
График работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00. Наши контакты: +375 (29) 176-22-00 vitebsk@bereg.by
Основные товарные направления:
· Стальные и латунные шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны;
· Трубы стальные, трубы стальные оцинкованные, отводы переходы, заглушки, тройники;
· Трубы чугунные раструбные, безраструбные (SML) для водоснабжения и канализации;
· Трубы из полимерных материалов (трубы ПВХ (наруж. канал.), трубы ПП (внутр. канал.), трубы ПЭ, трубы напорные раструбные НПВХ (водопровод));
· Трубопроводы для внутренних систем отопления и водоснабжения (трубы полимерные, металлополимерные PEX/AL/PEX, PEX, PERT, PERT/AL/PERT, полипропиленовые PPRC, стальные оцинкованные STEEL, медные, из нержавеющей стали INOX, фитинги к трубам);
· Насосное оборудование (сетевые, глубинные, канализационные, установки повышения давления);
· Котельное оборудование, водонагреватели и расширительные баки;
· Приборы учёта и контроля (счётчики воды, манометры, термометры, указатели уровня и др.);
· Радиаторы чугунные, стальные, алюминиевые, напольные и внутрипольные конвекторы, термостатическая арматура, титановые теплообменники
· Теплоизоляция, кронштейны для труб, уплотнительные материалы.
САЙТ ЧБ, МИНСК, 12 ОКТЯБРЯ