Компания ОНИКС: получен Сертификат соответствия ISО 9001-2015

Компания «ОНИКС» получила сертификат соответствия международного стандарта ISO 9001-2015 и российский сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на территории Российской Федерации!

✔ Что означает этот сертификат?

На международном уровне действуют особые условия проверки качества предъявляемых услуг и продукции. Этот сертификат не только устанавливает, но и подтверждает принятые единые критерии оценки клиентоориентированного бизнеса. Мы стремимся выстроить свою работу таким образом, чтобы наши клиенты были уверены, что все действия компании направлены на высокий уровень организации процесса работы на всех этапах: от производства до оказания услуг.

Одна из фундаментальных основ миссии компании «ОНИКС» — поддержание высокого качества продукции и систем менеджмента качества. Сертификат соответствия получен благодаря положительному опыту многолетней работы на рынке трубопроводной арматуры и доверию наших клиентов!

В рамках пройденной сертификации, мы получили подтверждающие документы экспертов для руководителей, которые дают возможность проводить аудит соответствия качества и контроля на российском и международном уровне.

Сайт ООО НИКС, 14 октября