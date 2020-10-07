ФОНТАННАЯ АРМАТУРА

№ запроса предложений – AP-12/20

Заказчик/Организатор - СП ООО «ANDIJANPETRO»

Порядок подачи предложений – в запечатанных конвертах по адресу СП ООО «ANDIJANPETRO», Республика Узбекистан, г. Андижан, ул. Сой, д. 5

Дата начала приема предложений – с даты публикации настоящего извещения

Дата и время окончания приема предложений (GMT +5) – 15.10.2020 в 16:00

Контактные лица – Организационная и коммерческая части – тел.:+998 97-832-31-35, E-mail: BKhozhimurodov@nestro.ru

Техническая часть – тел.: +998 97 832-35-31, E-mail: AMoskalyuk@nestro.ru

– тел.: +998 97 832-30-37, E-mail: MKholmogorov@nestro.ru

Номенклатура выполняемых работ:

Текущий ремонт скважин - включает в себя: - смену глубинно-насосного оборудования, - смену способа эксплуатации, - промывка скважин, очистка стенок скважин, шаблонирование эксплуатационных колонн скважин, - нормализации забоев скважин, - ремонт водозаборных скважин, - смена фонтанных арматур, - прочие ремонты. Капитальный ремонт скважин – включает в себя: - устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин, - ремонтно-изоляционные работы, в т.ч. отключение отдельных обводненных интервалов пласта, отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание цементного кольца за колонной; - переход на другие горизонты и приобщение пластов, - работы по разбуриванию/фрезерованию и нормализации забоев скважин, - устранение негерметичности эксплуатационной колонны, - увеличение и восстановление производительности скважин, в т.ч. проведение: кислотных обработок скважин, гидравлического разрыва пласта; термообработки; обработки хим. реагентами и ПАВ (поверхностно-активными веществами) призабойной зоны пласта, - обеспечение работ по ПВР (прострелочно-взрывные работы), -проведение промысловых геофизических исследований (свабирование, компрессирование, определение технического состояния колонны, запись профиля приемистости/притока, определение наличия ЗКЦ, отбивка забоя, «привязка» подземного оборудования), - свабирование, компрессирование скважин, - обеспечение работ по ПВР (прострелочно-взрывные работы), - консервация и расконсервация скважин, - ликвидация и разликвидация скважин, - подготовка скважин к ЗБС, - освоение скважин после ГРП, КГРП, – прочие ремонты Общая часть: - Выполнение работ в соответствие с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» РД 153-39-023-97. - Выполнение работ в соответствие с «Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Узбекистан» 2000г. - Выполнение работ в соответствие с «Инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» РД 08-254-98. - Выполнение работ в соответствие с «Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте» РД 08-435-02. - Выполнение работ в соответствие с «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85. - Выполнение работ в соответствие с действующим РД 153-39.0-088-01 «Классификатор ремонтных работ в скважинах».

Для выполнения работ необходимы 3 бригады ТКРС, работающих в 2-х сменном режиме, оснащенные подъёмными агрегатами: - две бригады грузоподъёмностью 32/40 тн; - одна бригада грузоподъёмностью 60 тн. При выполнении годовой производственной программы, возможна остановка работы бригад или периодический режим работы бригад. Ожидание бригадой объёмов работ (скважины для производства работ) не оплачивается.

Источник: СП ООО «ANDIJANPETRO», 6 октября