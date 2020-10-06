Приглашаем принять участие в совместном вебинаре компаний ООО «НПФ «Раско» и ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» на тему: «Развитие линеек продукции компаний НПФ «РАСКО» и «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

Вебинар состоится 08.010.2020 г. в 11:00 по Московскому времени. Для обеспечения стабильной трансляции рекомендуется использовать браузеры Google Chrome или Apple Safari.
«Новая линейка реле перепада давлений для управления работой электронасосных агрегатов с частотным «Программное обеспечение "СОДЭК". Дополнительные возможности версии 8.1 и отличительные особенности новой редакции регулированием» "СОДЭК Стандарт+"."»
Докладчик: Осипов Александр Сергеевич, к.э.н., заместитель генерального директора ООО «НПФ «РАСКО».
Докладчик: Романов Роман Анатольевич, Ведущий инженер технической поддержки ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202Р
Конструктивные особенности:
· Исключительно низкие значения уставки и зоны возврата, что позволяет применять приборы ДЕМ-202Р-РАСКО для контроля работы насосных установок с частотным регулированием;
· Наличие двухканального варианта исполнения (два прибора в одном);
· Широкий выбор значений и сочетаний уставок для двухканального исполнения;
· Высокая надежность;
· Простота монтажа и обслуживания.
Сайт НПФ РАСКО, 5 октября